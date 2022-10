Toplaag voor Breemstraat: werken Krapstraat en omgeving op schema

Buggenhout/OpstalDe wegen- en rioleringswerken in de Krapstraat en omgeving in Opstal zitten op schema. Volgende week krijgt de Breemstraat een toplaag in asfalt, en Hofkwartier een onderlaag.

De Krapstraat en alle omliggende straten krijgen een gescheiden riolering, zodat vuil afvalwater de nabije beken en grachten niet langer vervuilt. Het gemeentebestuur maakt van de gelegenheid gebruik om ook de straten herin te richten, voor meer verkeersveiligheid. Een aannemer ging in januari van start in de Krapstraat. De voorbije weken werd gewerkt in de Breemstraat en Hofkwartier. In de Breemstraat worden momenteel de opritten verder aangelegd, om in de week van 24 oktober de toplaag in asfalt aan te brengen. Hofkwartier krijgt die week een onderlaag in asfalt.

In de Krapstraat zelf, tussen Breemstraat en Rauwenbos, zijn de rioleringswerken volop bezig. Deze duren tot begin november. Daarna start de rioleringsploeg van de aannemer in Rauwenbos voor een dikke week en vervolgens in de Dreef.

“Volgende week gaat de aannemer ook in het laatste stuk van de Krapstraat verder met de huisaansluitingen en de plaatsing van de straatkolken”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). “Begin december worden hier en in de Dreef de boordstenen gegoten. De onderlaag asfalt is voorzien midden december.”

Omdat in de koude wintermaanden geen toplaag in asfalt kan worden aangelegd, zal deze klus vermoedelijk pas in maart 2023 plaatsvinden. Van maandag 31 oktober tot en met woensdag 2 november heeft de aannemer overigens herfstvakantie. Op donderdag 3 november hervat hij de werken.

