Tientallen oproepen voor brandweer over wateroverlast: Vooral Lebbeke en Buggenhout zwaar getroffen

Een hevige wolkbreuk die rond de middag over de regio trok zorgde ook hier voor problemen. Lebbeke en Buggenhout kregen de volle lading en verschillende straten stonden in een mum van tijd volledig blank. De brandweer kreeg dan ook snel heel wat oproepen binnen, maar in de meeste gevallen was het probleem altijd al verholpen. In de Kalkenstraat in Buggenhout werd er onder meer water weggepompt bij een bouwbedrijf. Alle materialen werden er ook buiten gehaald omdat er water binnen kwam. Ook in verschillende kelders moest er water weggepompt worden. “We kregen heel wat oproepen binnen, maar over het algemeen waren er geen grote schadegevallen op te meten", zegt zonecommandant Wouter Van Den Broeck.