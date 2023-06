Ticketverkoop nieuw seizoen De Pit van start

Bart en Peter plaatsen overal ter wereld bruggen: “Als we bezig zijn, komt er soms zoveel volk kijken dat er eet- en drankstand­jes verschij­nen”

Afgelopen weekend werd een reusachtig brugdeel geplaatst over de Brusselse Ring in Zaventem. Een naam die bij deze indrukwekkende werven steeds terugkeert, is die van het familiebedrijf Sarens, dat naast de A12 ligt, op de grens van Londerzeel en Wolvertem. Peter Keyen (45) en Bart Hemeleers (27) zijn twee van de ingenieurs achter dit soort special operations. “We zijn echt een wereldspeler”, klinkt het. “En in onze legodoos zit alles wat we nodig hebben.”