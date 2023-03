Tejater Restant speelt Amadeus

Het toneelstuk “Amadeus” is van de hand van Peter Shaffer en zal door Restant gespeeld worden in een regie van Rudy Goes. “We vertellen het verhaal van Wolfgang Amadeus Mozart”, zegt die. “Als die als jong onconventioneel kunstenaar aan het hof van de keizer verschijnt, is hij vastbesloten om een grootse indruk achter te laten. Hofcomponist Antonio Salieri constateert verbijsterd dat de muzikale inspiratie waar hij zelf naar zoekt, aan Mozart is geschonken. Gegrepen door een obsessieve jaloezie gaat hij de strijd aan met Mozart.”