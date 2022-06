Tejater Restant alleen met dames op het toneel... vanop een stort

Dendermonde Bijzondere jeugdzorg Spoor56 huist voortaan in nieuw onderkomen: “Alles herdacht om nog betere hulp in moeilijke opvoedings­si­tu­a­ties te kunnen bieden”

Spoor56, dat hulp biedt aan kinderen, jongeren en gezinnen in moeilijke opvoedingssituaties, heeft een nieuw onderkomen. Aan de Leopoldlaan is een nieuwbouw opgetrokken. Op één site komen alle diensten onder één dak. “Hier kunnen we nog meer kwaliteit in bijzondere jeugdzorg aanbieden”, maakt directeur Karolien Van de Steene zich sterk.

