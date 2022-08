Sympathisanten vzw Samen stappen ruim 3.000 euro bij elkaar met Dodentocht

Het was al meer dan tien jaar de gewoonte dat de vzw Samen deelneemt aan de Dodentocht van honderd kilometer lang. Door de coronacrisis moest ook deze vereniging twee jaar op de rem gaan staan, maar nu een nieuwe editie zich aandiende, tekende de vzw meteen opnieuw present. “Al was het deze keer door de hitte slechts 65 kilometer in plaats van honderd en dat zorgde toch voor een speciale sfeer”, zegt Nadine Sertyn van de vzw Samen.

Twintig sympathisanten namen deel aan de tocht en allemaal stapten ze het traject volledig uit. “Op wat blaren en krampen na, is dat heel vlot verlopen”, zegt Sertyn. “Volgend jaar hopen we opnieuw op meer deelnemers om dan via sponsoring geld in te zamelen. Maar deze editie leverde toch ook ruim 3.000 euro op. Dat is een mooie som die we gebruiken om op 24 december een kerstfeest voor zieken en alleenstaanden te organiseren.”