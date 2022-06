Subsidie voor restauratie Boskapel

Dendermonde/Waasland Ouder koppel verliest duizenden euro’s aan huishoude­lij­ke hulp: dader riskeert jaar cel

Zelf leefden ze in erbarmelijke omstandigheden terwijl hun huishoudelijke hulp er met hun spaarcenten vandoor ging. De 43-jarige dader, die geld van de rekening zou gehaald hebben in de regio Dendermonde en het Waasland, riskeert een jaar cel, maar ontkent zelf in alle toonaarden. Het koppel is naar eigen zeggen evenwel 500.000 euro kwijt.

15 juni