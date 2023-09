RESTOTIP. Bistro Den Bascuul: verse ingrediën­ten uit voedselbos recht op je bord

Een mooie fietstocht tussen Lokeren en Moerbeke combineren met een culinaire tussenstop? In Eksaarde-dorp hielden we halt in Bistro Den Bascuul. De zaak van Sophie Anthuenis en Ronny Van Driessche gaat prat op een eerlijke en gezonde keuken met ingrediënten uit het eigen voedselbos.