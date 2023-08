Na wegslepen gezonken vracht­schip: maandag onderzoek om vaarverbod volledig op te heffen

De Vlaamse Waterweg zal aanstaande maandag 21 augustus metingen laten uitvoeren in de Schelde, op de plaats waar het vrachtschip gezonken was. Op basis daarvan zal beslist worden of het vaarverbod volledig opgeheven kan worden.