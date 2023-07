Stevige buien met een enkele keer onweer in Buggenhout vandaag

Old Time Classics in Steenhuf­fel: zomerse zondag met klassieke auto’s, moto’s en meer

Zondag 16 juli kan je voor de eerste keer naar Old Time Classics in Steenhuffel. Eigenaars en liefhebbers van oldtimers en klassieke voertuigen in de breedste zin van het woord kunnen elkaar vinden op Steenhuffeldorp vanaf 10 uur.