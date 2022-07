Steun van OCMW aan studenten in vijf jaar tijd meer dan verachtvoudigd

Sinds het schooljaar 2017-2018 keerde het Buggenhoutse OCMW meer dan 211.000 euro uit aan studenten. Het bedrag dat jaarlijks wordt uitbetaald loopt vooral de laatste tijd keer op keer op. “Waar dat vijf schooljaren geleden, in 2017-2018 nog ging over 14.000 euro, is dat in het huidige schooljaar opgelopen tot net geen 115.000 euro”, stelt De Vliegher vast. “Dat is een verachtvoudiging.”