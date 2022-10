Startschot voor lancering Bugo-bon: “Cadeaubon om lokale handel te ondersteunen”

Baasrode/Dendermonde Aanleg overstro­mings­ge­bied krijgt steeds meer vorm: “Gebruik asfalt bewuste keuze”

Het gecontroleerd overstromingsgebied dat in de polder Vlassenbroek in Dendermonde wordt aangelegd, krijgt steeds meer vorm. Dat voor bepaalde realisaties, zoals jaagpaden en bekleding van dijken, asfalt gebruikt wordt, doet bij sommige passanten vragen rijzen. Maar dat is een noodzakelijke en bewuste keuze, zo blijkt uit navraag bij de Vlaamse Waterweg.

21 oktober