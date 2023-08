Start nieuw schooljaar betekent ook nieuw reglement voor buitenschoolse kinderopvang: “Voor een efficiëntere werking”

Derde boek voor Tony Callaerts in Bayard-sa­ge: “Heemskin­de­ren staan voor nog grotere uitdagin­gen”

Tony Callaerts heeft het derde boek in zijn Bayard-reeks klaar. Nog steeds laat hij de Vier Heemskinderen avonturen beleven. “De lezers van deze fantasyserie hebben er even op moeten wachten, maar ze kunnen nu verder spanning beleven met wat zich in het vroeg-middeleeuws Dendermonde afspeelt”, zegt de auteur.