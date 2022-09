Soepelere voorwaarden om subsidie voor ingrepen tegen wateroverlast te krijgen, én hoger bedrag

De jongste gemeenteraad gaf haar goedkeuring aan de wijzigingen in het subsidiereglement. Buggenhoutenaren die te kampen hebben met wateroverlast en investeren in maatregelen om hun woning daar beter tegen te wapenen, kunnen daar in de bosgemeente een toelage voor krijgen. Vroeger waren er drie verslagen van de brandweer nodig om aan te tonen dat iemand slachtoffer van wateroverlast was geweest en zo recht te hebben op de toelage. Dat is nu bijgestuurd tot nog maar twee brandweerverslagen die nodig zijn.

“Bovendien trekken we ook het maximumbedrag van de toelage op”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). “Aanvragers kunnen rekenen op maximum 1.000 euro in plaats van de vroegere toelage van 500 euro. Dezevorm van subsidie was al een tijd in voege, maar er was de voorbije jaren niet zoveel vraag naar. Door de recente waterbom die in mei onze gemeente trof, kregen we evenwel opnieuw vraag naar deze toelage. Daarom herbekeken we het reglement. Inwoners kunnen van deze subsidie gebruik maken in afwachten van rioleringswerken die de waterproblematiek normaal definitef moeten oplossen.”

Op aandringen van oppositiepartij Vlaams Belang tijdens de gemeenteraad werd bovendien ook het maximumaandeel op de factuur verhoogd. Dat was normaal voorzien op de helft, maar wordt nu 75 procent van de investering. Die aanpassing werd unaniem goedgekeurd. “Het is goed dat inwoners centen terugkrijgen om zichzelf tegen wateroverlast te beschermen”, zegt raadslid Steven Creyelman (VB). “Dat is met de hevige regenval die we tegenwoordig regelmatig kennen geen overbodige luxe.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.