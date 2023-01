Sluis tijdelijk afgesloten voor opknapbeurt

Dendermonde en Waasland Vrolijk klinken of sportief zijn: onze weekend­tips voor het Waasland en Dendermon­de op een rij

Nog klinken op het nieuwe jaar? Of toch liever de sportieve toer op of genieten van een vleugje cultuur? Het kan dit weekend allemaal in de regio Dendermonde en het Waasland. Onze tips voor het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 januari op een rij.

6 januari