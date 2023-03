Sluis hersteld en weer open voor verkeer

‘The Great Escape’: 28 gevangenen ontsnappen in één nacht uit de Dendermond­se gevangenis. “Nieuwe sloten waren besteld, maar moesten nog geschil­derd worden”

Verroeste sloten, twee beroepsdieven met een plan en een stel lakens: meer was er niet nodig voor de grootste ontsnapping uit een gevangenis in de Belgische geschiedenis. In augustus 2006 gingen 28 gedetineerden lopen uit de oude, Dendermondse gevangenis. ‘The Great Escape’, maakte toen al pijnlijk de nood aan een nieuwbouw duidelijk, die dit weekend opengaat. Wij reconstrueren die ontsnapping, waarbij een telefooncel een cruciale rol speelde. Het kon het scenario zijn voor een spannende actiefilm of misschien toch eerder een komedie?