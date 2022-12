Sivibu toont zijn hart: Domino met dozen ontbijtgranen is ook benefietactie voor sociale kruidenier

Vlaamse Rand rond Brussel Van de Sint over schaatsen tot een muzikale kroegen­tocht: dit staat komend weekend op de agenda in Brussel en de Vlaamse Rand

Hoewel dit weekend ongetwijfeld volledig in het teken van de komst van Sinterklaas zal staan, staan er ook heel wat andere activiteiten in onze regio gepland. Zo kan je schaatsen in Overijse of van het ene optreden naar het andere in Halse kroegen ‘waggelen’. Maar uiteraard kan ook Sinterklaas niet ontbreken in onze weekendtips. Ontdek hier waar je komend weekend naartoe kan in Brussel en de Vlaamse Rand.

7:00