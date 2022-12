Sinterklaas maakt na jaren weer zijn opwachting in bosgemeente

De Sint, in gezelschap van enkele Pieten, zal op zaterdag 3 december Buggenhout bezoeken. Hij komt rond 13.15 uur aan met de trein aan het station van Buggenhout. Daar kunnen kinderen hem opwachten. Vandaar gaat het vervolgens te voet in stoet naar de Sint-Nicolaaskerk. In het portaal zal de Sint alle aanwezige kinderen persoonlijk ontvangen. Hij heeft daarvoor natuurlijk ook lekkers mee. Wie een tekening meebrengt of zich verkleedt, krijgt een extra snoepje.