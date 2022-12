Sfeer in centrum bosgemeente door Winterhappening

Het gebeuren was te bezoeken op en rond het kerkplein en de Kerkstraat. Jeugdverenigingen sloegen er de handen in elkaar om een winterterras uit te baten, waar Buggenhoutenaren gezellig iets konden drinken of genieten van een hapje. Lokale handelaars zetten dan weer in op een laatavondshopping. En verschillende verenigingen stonden in voor de uitbating van een eigen kraampje met lekkers en geschenkartikelen. De mobiele muziekgroep Joeng en Aat zorgde tussendoor voor muzikale animatie en dansgroep Moving kwam langs voor dans. Ook de kerstman was van de partij.