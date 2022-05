Schoolbestuur bindt in na protest ouders tegen aangekondigde sluiting: Eén schooljaar extra respijt voor kleuterschooltje Briel

Puurs-Sint-Amands, Bornem 19 Lokale Helden palmen CC Binder in

Op zaterdag 30 april vindt in zeker 120 steden en gemeenten ‘Lokale Helden’ plaats. In Klein-Brabant slaan CC Ter Dilft uit Bornem en CC Binder uit Puurs-Sint-Amands de handen in elkaar om lokaal muzikaal talent in de kijker te zetten.

28 april