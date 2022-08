Ruim 100.000 euro voor verbouwingswerken bij Blijdorp

Blijdorp zorgt aan de Blijdorpstraat in Buggenhout voor onderwijs aan jongens en meisjes tussen 2,5 en 15 jaar met een beperking. Het wil paviljoen 3 van haar schoolgebouw ingrijpend renoveren en daarvoor zijn verbouwingswerken opgestart. De lokalen waren immers versleten. Een aannemer moet een deel van de vloer en de verwarmingsinstallatie vernieuwen. Om ook het energieverbruik in het schoolgebouw te doen dalen, is de plaatsing van nieuwe ramen en deuren met een hogere isolatiewaarde voorzien. En in de sanitaire ruimte komt energiezuinigere verlichting.

Blijdorp krijgt voor deze werken 101.796,32 euro subsidie. “Dat de renovatiewerken focussen op geluidsisolatie, vloerverwarming en nieuwe buitendeuren is een goede zaak”, zegt gemeenteraadslid Ward Vranken (N-VA), die het nieuws van de subsidie van minister Weyts bekend maakt. “De school is zeer tevreden met deze toelage en werkt ook al volop aan een nieuw subsidiedossier. Zo kan volgend jaar hopelijk ook paviljoen 4 gerenoveerd worden.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert in totaal ruim vier miljoen euro in nieuwe en hedendaagse schoolgebouwen. In Oost-Vlaanderen gaan centen naar 27 scholenbouwprojecten om noden aan infrastructuur op te lossen. “Honderden leerlingen en scholieren kunnen zo hun schooldagen in gloednieuwe of gerenoveerde schoolinfrastructuur doorbrengen”, zegt Weyts.