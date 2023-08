Rudy en Annicq vieren gouden jubileum: “Eerste date was fietstochtje in bos”

Bestuurder onder invloed van drugs uit verkeer gehaald: Chauffeur had geen rijbewijs

De politie van Dendermonde controleerde zondagnamiddag en avond op verschillende plaatsen op alcohol en drugs in het verkeer. In totaal werden acht bestuurders betrapt. Een van hen reed onder invloed van drugs, en had zelf nog nooit een rijbewijs gehaald. Hij zal zich voor de politierechter mogen verantwoorden.