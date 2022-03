Rioleringwerken Krapstraat volop bezig: nieuwe buffergracht is al een feit

Het rioleringsproject voor de Krapstraat en omliggende straten is het grootste deze legislatuur in Buggenhout. Een aannemer gaat aan de slag in de Krapstraat, maar ook in de Breemstraat, de Beukenstraat, de Kuipstraat, de Visgracht, Lindebos, Hofkwartier, Dreef en Rauwenbos. Overal komt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Daardoor zal het afvalwater van een driehonderdtal woningen naar de waterzuiveringsinstallatie in Dendermonde stromen en niet langer de beken in de omgeving vervuilen. De straten krijgen meteen ook een veiligere inrichting.

Ook grachten in de omgeving worden aangepast zodat ze meer regenwater kunnen bufferen en afvoeren. Hiervoor wordt ook een immense buffergracht aangelegd. Die is net gerealiseerd en loopt parallel met de Krapstraat, tussen de Visgracht en de Kuipstraat. “De gracht is maar liefst 452,5 meter lang en op sommige plaatsen 6 meter breed”, zegt schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V). “Deze gracht is enorm belangrijk voor Opstal. De buffergracht heeft namelijk een buffercapaciteit van in totaal meer dan twee miljoen liter hemelwater. Dit zal in de toekomst wateroverlast vermijden bij langdurige hevige regenval.”

Langs de buffergracht is meteen ook een bomenrij aangeplant. Momenteel is een aannemer nog bezig om een verbinding tussen de buffergracht en de Krapstraat te maken. Ook dat is een gracht. Die ligt loodrecht op de Krapstraat en is 160 meter lang en 3 tot 4 meter breed.