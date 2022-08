Rioleringswerken Krapstraat en omgeving op schema

Londerzeel Londerzeel fietsstad! Bikepark officieel geopend door burgemees­ter en ingereden door schepen: “Aan leg lukte niet op 1-2-3"

Zaterdagvoormiddag wordt het gloednieuwe bikepark officieel geopend. Vanaf dit weekend kunnen zowel sportievelingen als gewone passanten terecht in het bikepark voor een sportief ritje of een rustige babbel. En zeggen dat alles begon in de ‘staycationzomer’ van 2020. Of hoe er ook positieve gevolgen waren aan de coronacrisis. “Hier zijn we echt trots op”, aldus burgemeester Conny Moons.

13 augustus