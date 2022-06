Ravenstraat krijgt wildspiegels om te voorkomen dat reeën de straat op lopen en aangereden worden

BuggenhoutIn de Ravenstraat in Opstal zijn een reeks wildspiegels geplaatst. Die moeten voorkomen dat reeën de straat oversteken en zo aangereden worden. Eerder werden zo’n gelijkaardige spiegels ook al in de Kasteelstraat geplaatst. Er kunnen er elders in Buggenhout nog bijkomen.

Dankzij de aanwezigheid van Buggenhout Bos, maar ook andere natuurgebieden, heeft Buggenhout een gezonde en vrij grote reeënpopulatie op haar grondgebied. Ook in de Ravenstraat in Opstal merken ze dat. Bewoners zien er regelmatig aan hun achtertuin een ree opduiken, maar evengoed kruisen de dieren de straat in de richting Lebbeke-Opwijk om zich te verplaatsen naar een andere territorium.

“Maar dat levert spijtig genoeg ook verkeersslachtoffers op”, zegt Firmin De Brandt van Jachtgroep Het Hazenpad. “De jongste keer dateert nog maar van enkele maanden geleden. Het beestje werd toen afgevoerd naar het Vogelopvangcentrum Malderen, maar overleed spijtig genoeg omdat het te zwaar gekwetst was door een aanrijding. Er leven in en om Buggenhout Bos en omgeving Ravenstraat een 25-tal reeën. Zeker in de bronstperiode juli en augustus zijn de bokken vaak op pad: de jonge bokken van het jaar voordien worden dan immers door de oudere bokken verdreven en zoeken een eigen plaatsje.”

Om te voorkomen dat nog meer reeën aangereden worden, werd beslist wildspiegels te plaatsen in de Ravenstraat, in de omgeving van huisnummer 52. Elke 25 meter komt een spiegel, tien in totaal. Het Hazenpad financiert het project, het Buggenhoutse gemeentebestuur ondersteunt het project door gemeentepersoneel in te laten staan voor de plaatsing. “Een auto-ongeluk met een reebok is voor het dier vaak fataal, maar bovendien levert het ook de bestuurder een nare ervaring op met vaak flink wat kosten aan de wagen”, zegt schepen van milieu Geert Hermans (CD&V). “Een project dat dit kan voorkomen, is dus zeker nuttig en verdient onze steun.”

Wildpsiegels hebben blauwe reflectoren waarop het licht van de auto’s weerkaatst zodat de reeën afschrikt worden en ze terugkeren in plaats van over te steken. Langs de Kasteelstraat werden in het najaar van 2019 ook al gelijkaardige reewildspiegels geplaatst door Natuur en Bos. Dat gebeurde toen langs het hele traject van aan tankstation Texaco tot aan de grens met Peizegem. Dat de spiegels een blauwe kleur hebben, is geen toeval. “Wilde dieren kunnen volgens onderzoek alleen groen en blauwe kleuren onderscheiden”, legt boswachter Reinhart Cromphout uit. “Blauw geldt daarbij als extra waarschuwing, omdat die kleur in de natuur niet voorkomt.”