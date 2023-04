Rangers Opdorp en Eendracht Buggenhout fusioneren jeugdwerking: “Goede zaak voor onze gemeente”

Onthaalbe­leid wordt vernieuwd, ‘toeleider in de diversi­teit’ helpt nieuwe inwoners om te integreren

Net zoals in alle Vlaamse steden en gemeenten neemt de diversiteit in Londerzeel sterk toe. De Nederlandse taal vormt daarbij een belangrijke pijler in het integratieproces van anderstalige nieuwe inwoners, vindt het bestuur. Met een intensivering van het onthaalbeleid wil Londerzeel anderstalige nieuwkomers maximaal stimuleren tot het gebruik van het Nederlands. De Gemeente Londerzeel ziet in dit vernieuwde onthaalbeleid ook een rol weggelegd voor het verenigingsleven, dat bij beide doelstellingen een ondersteunende rol kan spelen.