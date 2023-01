Prijzen voor huizen en appartementen in Buggenhout stijgen

Buggenhout INTERVIEW. Geert Hermans (49) spreekt voor het eerst als burgemees­ter: “Heb deze titel nooit opgeëist, maar ben wel klaar om Buggenhout bekender te maken”

Een man van sjerpen is hij niet, zo zegt hij zelf. Maar sinds deze maand is het burgemeesterslint toch het zijne: Geert Hermans (49) is de komende twee jaar burgervader van Buggenhout. De fakkel nam hij midden deze legislatuur over van Pierre Claeys. “Een wissel op de toekomst”, volgens zijn CD&V, “koehandel” volgens de oppositie. Wij vroegen het Hermans zelf tijdens een exclusief gesprek. “Wie mij opportunisme verwijt, denkt maar best iets anders”, zegt hij. Een gesprek over zijn nieuwe rol en de zestien jaren als schepen die eraan voorafgingen.

15 januari