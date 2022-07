Pretkamjonet rukt weer uit voor zomer vol speelplezier

Elke week is een andere buurt aan de beurt. Op 6 juli is dat het Jules Andriespark in Opstal en op 13 juli de site aan gemeenschapscentrum De Pit. Op 20 juli vat de Pretkamjonet post aan de Patattenmolen in Opstal, op 27 juli op het Kamiel van Belleplein en op 3 augustus in de Briel. Op 10 augustus is de wijk Mosten aan de beurt, op 17 augustus de Dries in Opdorp en op 24 augustus het Lentepark. Kinderen worden telkens tussen 13.30 en 16 uur verwacht.