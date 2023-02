Premie moet helpen om handelszaken toegankelijker te maken

De gemeenteraad keurde een reglement goed om de “toegankelijkheidspremie kernwinkelgebied” te kunnen besteden. “We willen met dit initiatief renovatie van handelspanden stimuleren en omdat Buggenhout een dementie- en rolstoelvriendelijke gemeente wil zijn, leggen we de focus op toegankelijkheid”, zegt schepen van lokale economie Geert Mannaert (CD&V). “Handelaars in het kernwinkelgebied kunnen dus subsidie krijgen als ze hun zaak toegankelijk en dus rolstoelvriendelijk maken. Dit betekent bijvoorbeeld geen drempels, brede toegangen, brede paskhokjes met lagere kapstokken en aangepaste toiletten. Daar heeft overigens elke klant baat bij, niet alleen mindermobielen.”

Het kernwinkelgebied is afgebakend als de Kerkstraat en omgeving. Oppositiepartij Vlaams Belang vindt dat te beperkt. “We trekken dit beter open naar het hele Buggenhoutse grondgebied, het is toch niet alleen in de Kerkstraat dat een handelszaak zo toegankelijk mogelijk moet zijn”, wierp VB-raadslid Steven Creyelman tijdens de jongste gemeenteraad op. Volgens Mannaert is het evenwel een bewuste keuze om eerst te concenteren op het centrum. “Is er nog geld over van de subsidiepot, kunnen we het altijd nog wat opentrekken”, zei die.