Politie betrapt 183 bestuurders die het gaspedaal te hard induwen tijdens flitsmarathon

Lebbeke Leerlingen Konkelgoed vieren speelbos op Wereldwa­ter­dag: “Wij willen bomen beschermen”

Wereldwaterdag gaat in basisschool Konkelgoed in Lebbeke niet onopgemerkt voorbij. De kinderen trokken hiervoor het speelbos aan hun schooldomein in. De school wil immers inzetten op het beschermen van bomen.

22 maart