Plantenmarkt lokt weer massa naar Lente op de Dries

Baasrode Bewoonster loopt lichte brandwon­den op nadat ze brandend vet probeert te blussen met koud water

In een appartement in de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode is een vrouw vrijdag lichtgewond geraakt bij een brand in haar woning. Een pan gevuld met vet had vuur gevat en de vrouw probeerde dit te blussen met koud water, waardoor er een hevige steekvlam ontstond.

25 maart