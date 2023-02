Picknicktafel hersteld en eerste padden in poel aan ijskelder

Een week geleden staken vrijwilligers onder impuls van Natuurpunt ‘s Heerenbosch de handen uit de mouwen om de Damstraat in Opdorp af te zetten met schermen en tientallen emmers in de bermen in te graven. Negen natuurliefhebbers plaatsten 450 meter aan schermen. Die voorkomen dat padden, na hun winterslaap op weg naar de poel aan de ijskelder om zich voort te planten, de weg op kunnen en overreden worden. Vrijwilligers gaan elke avond op pad om padden, salamanders en kikkers uit de emmers te halen en veilig de straat over te zetten.

“Nu blijkt dat de paddentrek volop op gang is”, zegt Luc Verhelst van de werkgroep “Paddenoverzet en ijskelder Damstraat Opdorp”. “Een dag na de plaatsing konden we al zes padden overzetten. En toen we die naar de paddenpoel brachten, bleken daar al meer padden in te zitten. Die komen uit de omliggende velden en het kasteeldomein. De voorbije dagen werden nog al vijftien padden en twee salamanders overgezet en in de poel zien we al verschillende koppeltjes. Bruine of groene kikkers hebben we nog niet gezien, maar die komen altijd wat later.”