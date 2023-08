Paddy en Gisèle trekken deur Frietshop achter zich dicht : “Meer dan veertig jaar mensen blij gemaakt wel hun wekelijkse frietjes, dat gaan we missen”

Het is de laatste keer geweest dat Paddy Okens (65) en Gisèle Van Weyembergh (65) voor hun klanten frietjes bakten. Ze trekken de deur van de Frietshop aan de Dries in Opdorp achter zich dicht en gaan genieten van een welverdiend pensioen. “Dit was leukste manier om je boterham te verdienen, het is een mooi hoofdstuk dat we afsluiten”, klinkt het. Voor HLN blikken de twee terug op liefst 41 jaar aan de friteuse.