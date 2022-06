Ouders vieren voortbestaan kleuterschooltje Briel op kaas- en wijnavond

Een paar maanden geleden pakten nog donkere wolken bij elkaar boven het kleuterschooltje van de Briel . In maart raakte bekend dat het schoolbestuur beslist had dat het kleine schooltje moest sluiten. 30 juni dit jaar zou de allerlaatste schooldag voor deze vestiging zijn. Het bestuur argumenteerde die beslissing vanuit financieel hoogpunt. “We staan voor grote investeringen in de infrastructuur van onze vier scholen”, klonk het. “Dan moeten keuzes gemaakt worden. In de Briel grote investeringen doen voor maar een beperkt aantal leerlingen, vinden we niet eerlijk ten opzichte van de andere vestigingen.”

Toch blijven de ouders hopen dat de toekomst van het kleuterschooltje van de Briel nog langer dan één schooljaar zal duren. Dat er in september weer in de vertrouwde omgeving gestart kan worden, was alleszins aanleiding tot klinken tijdens de kaas- en wijnavond van het schooltje. “Het is traditie dat de vriendenkring deze avond elk jaar organiseert”, zegt Ward Vranken. “Na de zorgen, zijn we blij dat het gebeuren ook dit jaar kan plaatsvinden. En we hopen deze traditie natuurlijk nog lang vol te houden, net zo hard als we willen dat het schooltje open blijft. Er lopen momenteel nog volop gesprekken over de toekomst en we hopen dat ze positief uitdraaien. Met meer dan 250 bezoekers was de wijnavond alleszins een groot succes en het toont dat dit schooltje nog springlevend is.”