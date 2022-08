Oudercomité De Pupil presenteert kinderfuif met zomerbar

Sint-Niklaas Geen studieboe­ken en leerkrach­ten als coaches: gloednieu­we LAB-school klaar voor vliegende start

Met een volledig volgeboekt eerste middelbaar en een wachtlijst van 90 scholieren liep het deze zomer storm op de inschrijvingslijst van LAB, een gloednieuwe school volgens Scandinavisch model in de Kleibeekstraat in Sint-Niklaas. De internetcloud vervangt er studieboeken, leerkrachten zijn er coaches en theorie en praktijk gaan er hand in hand.

27 augustus