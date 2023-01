Ouder-Kinddag bij Badminton Buggenhout: “Samen sporten en dan barbecue”

“Met de Ouder-Kinddag willen we onze jeugdleden en hun ouders de kans bieden om samen met leuke tijd te beleven. Zo leren ze de sport badminton ook beter kennen. Door de coronacrisis had dit jaarlijkse evenement even in de koelkast gezeten, maar nu konden we de draad weer oppikken”, zegt Geert De Man van BC Buggenhout. “Enthousiaste ouders, kinderen en zelfs een grootmoeder kwamen hun beste beentje voorzetten, de ene met al iets meer ervaring dan de andere. Dat leverde leuke wedstrijdjes en stralende gezichten op. Bij Badminton Buggenhout zijn we dan ook één grote familie. De sportieve dag afsluiten gebeurde met een winterbarbecue.”