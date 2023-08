Opsmukbeurt voor oorlogskunstwerk op kerkhof Opstal

IN BEELD. Oude ambachten blijven traditie tijdens 45ste Vemmekens­spoe­ling

In Sint-Gillis-Dendermonde is de Vemmekensspoeling weer the place to be. Het oogstfeest is ondertussen aan de 45ste editie toe en houdt vast aan traditie. Zo konden bezoekers kennismaken met oude ambachten. De opbrengst van de feesten gaat naar onderhoud van de terreinen en lokalen van Chiro Kreale en KSA Sint-Arnout.