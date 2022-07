Opnieuw verschillende inbraken in Buggenhout

De feiten speelden zich vermoedelijk af in de nacht van maandag op dinsdag. In de Brandstraat werd een voertuig volledig doorzocht, maar daar blijkt op het eerste zich niets gestolen te zijn. Ook in de Bovendonkstraat werd er ingebroken in een voertuig, maar daar zou wel geld gestolen zijn en een horloge en een handtas. Vorige week waren er ook al verschillende inbraken gemeld in Opdorp. Toen schrikte één van de daders op en viel hij in een zwembad, maar kon toch ontkomen. Of het om dezelfde daders gaat, is niet duidelijk.