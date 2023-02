Opnieuw rijdt bestuurder over tractorsluis in Buggenhout

In de Reigersweg in Buggenhout is woensdagavond opnieuw een bestuurder met zijn voertuig over de tractorsluis gereden. De schade bleef beperkt dit keer, maar het is niet de eerste keer dat een automobilist verstrooid is en over de sluis rijdt.