Ook ruiters manège ‘t Hoefijzer bij zilveren Belgische ploeg horseball op wereldkampioenschap

De vreugde kan niet op bij manège ‘t Hoefijzer, gevestigd aan de Dreef in Opstal. Thuisruiters en medewerkers van de manège Axel Van Herreweghe en Stijn Wesemael werden er bij thuiskomst uit Saint-Lô zondagavond op een feestje onthaald. De twee neven maakten samen met Mathias Praet, Robin Cool, Louis-Philippe Van Troys, Kenny Dierickx en Claudio Van Praet deel uit van de Belgische mannenploeg die present tekende voor het wereldkampioenschap horseball. Het werd een waar succes, want de ploeg schopte het tot in de finale tegen regerend kampioen Frankrijk en ging uiteindelijk met het zilver lopen. Dat blijkt niet alleen een zeer mooi resultaat, maar tegelijk is het ook de eerste keer dat de Belgische herenploeg met een zilveren plak terugkeert van een WK. In 2019 pakte het team brons. En er zijn nog ambities: Stijn en Axel zijn met hun ploeg ‘t Hoefijzer geselecteerd voor de Champions League eind september in Le Mans. Ze zullen het tijdens deze competitie opnemen tegen verschillende Europese topclubs.