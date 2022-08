Ook laatste Zomerse Donderdag schot in de roos: “Buggenhout op zijn best”

Het concept van de “Zomerse Donderdagen” is ondertussen genoegzaam bekend in Buggenhout. Op het kerkplein kunnen Buggenhoutenaren terecht voor een drankje en hapje en ondertussen valt er te genieten van de muziek en ambiance van coverbands. Plaatselijke verenigingen verzorgen de tap en verdienen zo iets bij voor hun werking. Na de coronacrisis kon deze zomer weer volop ingezet worden op Buggenhout Zomert en dat werd duidelijk fel gesmaakt. Elke donderdagavond was er veel volk. Ook de laatste Zomerse Donderdag deze vakantie was weer een schot in de roos. Deze keer stonden de muzikanten van The Gate op het podium. Zij zorgden voor vertier met rock uit de jaren tachtig. “De Zomerse Donderdagen, dat is Buggenhout op zijn best: met vrienden genieten van goeie muziek en ondertussen al drinkend de Buggenhoutse verenigingen steunen”, zegt een tevreden schepen Geert Mannaert (CD&V).