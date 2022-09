Onze weekendtips voor het Waasland en Dender: van ballonfestival tot Gouden Patattenworp

Dendermonde/Baasrode Hooggevoe­li­ge en hoogbegaaf­de scholieren vinden les en steun bij Mannaz: "Jongeren weer gelukkig zien worden, is het mooiste wat er is”

Dendermonde is een school rijker. Aan de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode biedt Mannaz onderwijs, coaching en therapie. Hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen en jongeren die in het regulier onderwijs moeilijk hun draai vinden, kunnen er terecht. “Heel vaak krijgen we hier jongeren die niet zo goed in hun vel meer zitten. Dan is het eerste werk hun mentaal welzijn weer opkrikken, daarna volgt de leergoesting wel weer”, zegt Annick Lentacker, stuwende kracht achter het project.

