Ontex schenkt één miljoen hygiëneproducten aan vluchtelingen Oekraïne

Puurs-Sint-Amands Protest tegen toeris­tisch infopunt in Landschaps­park: “Gebouw in overstro­mings­ge­voe­lig gebied verpest zicht op de vijver”

De gemeente Puurs-Sint-Amands wil een toeristisch informatiepunt en museumpaviljoen bouwen in het Landschapspark Fort Liezele. Oppositiepartij Groen protesteert: “De locatie van dit project stoort ons. Men wil bouwen in overstromingsgevoelig gebied en verstoort het zicht op de schaatsvijver midden in het park”, zegt gemeenteraadslid Els Knoops.

16 maart