Ondertekening Bomencharter levert bosgemeente al meer dan 3.200 extra bomen op

Dendermonde Choreogra­fe uit VTM-programma voor vijfde keer veroor­deeld in politie­recht­bank en krijgt drie maand rijverbod

Min Hee Bervoets, bekend als choreografe en jurylid uit So You Think You Can Dance stond vandaag al voor de vijfde keer terecht voor een politierechtbank. Dit keer reed ze rond met haar voertuig terwijl het niet verzekerd was. In het verleden werd ze ook al eens voor soortgelijke feiten veroordeeld in Halle.

16 maart