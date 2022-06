Officiële opening voor nieuwe brandweerkazerne: korps plant heel weekend opendeur

BuggenhoutDe brandweerkorps van Buggenhout nam in februari haar intrek in de nieuwe brandweerkazerne, maar nu heeft ook de officiële opening plaatsgevonden. Volgend weekend vindt een opendeur plaats voor iedereen die een kijkje wil komen nemen in het nieuwe complex.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar sinds dit jaar is de nieuwe brandweerkazerne van Buggenhout een feit. Met loeiende sirenes verhuisden de Buggenhoutse brandweerlui midden februari hun wagenpark naar het nieuwe onderkomen, van de oude kazerne aan het stationsplein naar de nieuwbouw aan de Kerkhofstraat. De oude kazerne is ondertussen onder de sloophamer verdwenen in het kader van een heropwaardering van de stationsomgeving. En ondertussen zijn de brandweerlui het al goed gewoon in hun nieuwe stek.

Een officiële opening was er echter nog niet van gekomen. Tot nu. Het gemeentebestuur organiseerde de plechtigheid in de nieuwe kazerne, in het bijzijn van gouverneur van Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter. Na het officiële gedeelte vond een receptie met een hapje en een drankje voor de genodigden plaats.

“De oude brandweerkazerne werd in de tweede helft van de jaren zeventig gebouwd en voldeed niet meer aan de moderne noden van het korps”, zegt burgemeester Pierre Claeys (CD&V). “Het gebouw was bovendien te klein geworden en voldeed niet meer aan de wettelijke verreisten. Daarom moest er een nieuwe kazerne komen. Al in december 2018 werd de eerste spadesteek gegeven, maar het was geduld oefenen tot eind 2021 vooraleer de nieuwbouw voorlopig opgeleverd kon worden. Daarna gingen vrijwilligers van de brandweer volop aan de slag met schilderwerken, groenaanleg en inrichten van de verschillende ruimtes. We zijn als gemeentebestuur zeer trots dat dit mooie en functionele gebouw nu in gebruik is.”

De nieuwe kazerne is een modern complex met kleedruimte met aparte lokalen voor mannen en vrouwen, vergader- en leslokalen, ontspanningsruimte en eetzaal en een klein buitenterras. De voorgevel springt in het oog door het vele glas. Daarachter bevindt zich de grote voertuigenhal. Wie zelf eens een kijkje wil nemen, kan dat tijdens het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 juni. De brandweer houdt dan een open dag en iedereen is welkom om de nieuwe thuis te komen bewonderen en kennis te maken met de werking van de brandweer.

