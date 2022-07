Oekraïne-atelier in Molenaarswoning meteen succes: “Gang van zaken hier beter leren kennen met workshops”

Voor het Oekraïne-atelier sloegen Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout de handen in elkaar. De drie gemeenten werken sowieso al samen voor de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Tijdens een eerste sessie van het atelier, dat plaatsvond in de Molenaarswoning op de site Patattenmolen in Opstal, leerden de vluchtelingen uit Oekraïne winkelen en sorteren. “Er werden boodschappenlijstjes gemaakt en er werd uitgelegd welk soort afval in welke vuilnisbak hoort”, klink het. “Voor kinderen was er een workshop rond fruitsnacks. De opkomst was mooi en het enthousiasme groot. Met initiatieven als dit verloopt de integratie vlotter.”