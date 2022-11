November is tuinmaand voor bosgemeente: twee lezingen voor tuinen met betere waterhuishouding

De milieudeskundige en groendeskundige van Buggenhout sloegen de handen in elkaar voor het project in het kader van de klimaatverandering. “Die zorgt voor langdurige droogtes met watertekorten en intense regenbuien met overstromingen”, klinkt het. “Tegelijkertijd is er zoveel verharding waardoor regenwater niet in de bodem kan dringen. Maar elke inwoner kan in eigen tuin wel meehelpen aan een betere waterhuishouding.”

Twee lezingen brengen daar meer duidelijkheid over. Ze worden gegeven door deskundige Frans De Smedt van natuurvereniging Velt. Op woensdag 9 november gaat de lezing over “de watervriendelijke tuin: opvang en hergebruik”. Aanwezigen komen te weten op welke manieren ze regenwater van het dak kunnen opvangen en ontdekken de mogelijkheden voor infiltratie van het water in een wadi of poel. Er komen ook tal van tips en tricks om met beplanting bij te dragen aan een betere waterhuishouding. De voordracht start om 20 uur in GC De Pit, aan de Platteput in Buggenhout.

Een tweede lezing, op 17 november, draait rond “de watervriendelijke tuin: ontharden en beplanten”. Die staat in het teken van kleine ingrepen om terras, tuinpad en oprit te ontharden, dankzij waterdoorlatend materiaal en plantenkeuze. En aanwezigen leren stap voor stap hoe een geveltuin aan te leggen. Geïnteresseerden zijn om 19 uur welkom in de raadszaal van het gemeentehuis, aan de Nieuwstraat in Buggenhout.

