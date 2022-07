Nieuwe naam voor parking aan Putweg

Dendermonde Welk project wordt het? Stem op favoriet idee burgerbud­get of wordt burgerjury

Een outdoorfitness, sociale moestuin of repair café of nog een ander uit de geselecteerde ideeën: waar moet het Burgerbudget van het Dendermondse stadsbestuur aan besteed worden? Inwoners van de stad kunnen tot eind deze zomer stemmen op hun favoriet project. Of zelf burgerjury worden.

11 juli