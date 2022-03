Nieuwe fase voor werken Krapstraat: kruispunt Hoge Linde onderbroken

De Krapstraat en alle omliggende straten krijgen een gescheiden riolering, zodat vuil afvalwater de nabije beken en grachten niet langer vervuild. Het Buggenhoutse gemeentebestuur maakt van de gelegenheid gebruik om ook de straten te herinrichten, voor meer verkeersveiligheid. Een aannemer ging in januari van start in de Krapstraat tussen de Beukenstraat en de Breemstraat. Nu is een volgende fase gestart. Die omvat het kruispunt van de Krapstraat met de Beukenstraat, de Hanenstraat en de Hauwerstraat. Dit zal tot in juni duren.