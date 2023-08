Nieuw cultuurseizoen staat voor de deur: De Pit plant seizoensopening

Buurtbewo­ners dienen massaal bezwaar in tegen padelover­kap­ping: “We worden hier letterlijk ziek van het constante lawaai”

De padeloverkapping in de Bakkerstraat in Grembergen is voor heel wat buurtbewoners een doorn in het oog. Ze hebben dan ook massaal bezwaarschriften ingediend tegen de vergunningsaanvraag van KAVD Tennis en Padel. De overkapping werd twee jaar geleden zonder bouwvergunning opgetrokken. Sindsdien hebben de omwonenden naar eigen zeggen geen rust meer. “Er is maar één oplossing: afbreken!”